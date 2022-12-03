Сборная Аргентины сыграет с командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре. Стали известны стартовые составы команды на эту встречу.

Аргентина: Мартинес, Отаменди, Акунья, Молина, Ромеро, Альварес, Де Пауль, Макалистер, Фернандес, Гомес, Месси.

Австралия: Райан, Роулз, Дегенек, Суттар, Бехич, Леки, Муй, Ирвин, Баккус, Макгри, Дьюк.

Победитель этой пары в 1/4 финала сыграет с командой Нидерландов, которая ранее победила США (3:1).