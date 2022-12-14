Аргентина догнала Бразилию и Италию по финалам чемпионатов мира

Сборная Аргентины разгромила хорватов и продлила серию побед в полуфиналах чемпионатов мира.

Ранее южноамериканцы делали шаг в финал, обыгрыв США (1930), Бельгию (1986), Италию (1990) и Нидерланды (2014), ни разу не уступив на полуфинальной стадии. Еще раз, на чемпионском ЧМ-1978, аргентинцы попали в финал, став первыми в своем квартете во втором групповом турнире.

Полуфиналы чемпионатов мира с участием сборной Аргентины

Дата Город Главный тренер Соперник Счет 26.07.1930 Монтевидео Франсиско Оласар, Хуан Хосе Трамутола США 6:1 25.06.1986 Мехико Карлос Билардо Бельгия 2:0 03.07.1990 Наполи Карлос Билардо Италия 1:1 (пен. — 4:3) 09.07.2014 Сан-Паулу Алехандро Сабелья Нидерланды 0:0 (пен. — 4:2) 13.12.2022 Лусаил Лионель Скалони Хорватия 3:0

По числу финалов двукратные чемпионы мира сравнялась с бразильцами и итальянцами, на счету которых пять и четыре победы соответственно. Чаще в титульных матчах играли только немцы, которые завоевали четыре золотые и четыре серебряные медали ЧМ. Соперником команды Лионеля Скалони станет либо Франция, трижды выходившая в финал, либо уже обновившее свой рекорд Марокко.

Все финалисты чемпионатов мира

Команда Победы Поражения Финалы ФРГ/Германия 4 (1954, 1974, 1990, 2014) 4 (1966, 1982, 1986, 2002) 8 Бразилия 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 1 (1998) 6 Италия 4 (1934, 1938, 1982, 2006) 2 (1970, 1994) 6 Аргентина 2 (1978, 1986) 3 (1930, 1990, 2014) 6 (2022*) Франция 2 (1998, 2018) 1 (2006) 3 Нидерланды - 3 (1974, 1978, 2010) 3 Чехословакия - 2 (1934, 1962) 2 Венгрия - 2 (1938, 1954) 2 Уругвай 1 (1930) - 1 Англия 1 (1966) - 1 Испания 1 (2010) - 1 Швеция - 1 (1958) 1 Хорватия - 1 (2018) 1

* Несыгранный финал.

Всего в седьмой раз в истории чемпионатов мира полуфинал завершился с крупным счетом. Причем после 1964 года разгромить соперников получалось только у сборных Германии (в 2014-м) и Аргентины (во вторник). Любопытно, что аргентинцы оказались первой командой, которой удалось крупно победить в полуфиналах. 92 года назад со счетом 6:1 была уничтожена сборная США.

Разгромы в полуфиналах чемпионатов мира