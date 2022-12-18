Аргентина — Франция: Дешам заменил Жиру и Дембеле

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам сделал двойную замену в первом тайме финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной.

На 41-й миунте вместо Оливье Жиру на поле вышел Маркус Тюрам, а вместо Усмана Дембеле — Рандаль Коло-Муани.

Счет в игре на данный момент 2:0 в пользу Аргентины.