Аргентина — Франция: Ди Мария удвоил преимущество аргентинцев

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил на 36-й минуте в финальном матче ЧМ-2022 с Францией — 2:0.

Алексис Макаллистер нашел свободное пространство и убежал в контратаку, увидев Ди Марию, отдал пас вразрез, после чего последний отправил мяч точно в цель.