Когда Месси забивал гол, у аргентинцев было 13 игроков на поле. Поляки и американец проспали нарушение правил?

На 108-й минуте финального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Франция (3:3, пенальти — 4:2) польские рефери во главе с Шимоном Марчиняком и четвертый судья американец Исмаил Элфат проспали нарушение правил аргентинцами. Еще до того как Лионель Месси отправил мяч в ворота, забив третий гол южноамериканцев, на поле из их технической зоны выскочили два аргентинских футболиста. Таким образом, одновременно на поле оказались сразу 13 игроков, что, безусловно, запрещено правилами.

Понятно, что это формальность, и французы вряд ли стали бы даже намекать на подачу протеста. Но зачем писать и утверждать правила, если их все равно не соблюдают?

К аргентинцам в целом особое отношение. Уже не первый матч Серхио Агуэро, не входивший в заявку аргентинцев, оказался на поле после финального свистка и разгуливал по подтрибунным помещениям. Так и было и после победы на «Оранжевыми», когда Агуэро учил голландцев, как они должны себя вести.