Аргентина — Франция: Мбаппе за две минуты забил два гола и сравнял счет в финале

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола две минуты в матче с Аргентиной в финале ЧМ-2022 — 2:2.

На 80-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, который был назначен после того, как Отаменди зацепил в штрафной Коло-Муани. А затем на 81-й Килиан забил с игры, после передачи Маркуса Тюрама.

Для того, чтоб забить два гола Мбаппе потребовалось 97 секунд.