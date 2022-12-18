Аргентина — Франция: Месси открыл счет в финале с пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 23-й минуте забил в ворота сборной Франции в финале ЧМ-2022 — 1:0.

35-летний форвард реализовал пенальти в ворота соперника, который был назначен после того, как Усман Дембеле в штрафной зоне зацепил сзади Анхеля Ди Марию.