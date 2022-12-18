Аргентина — Франция: Месси вывел аргентинцев вперед на 109-й минуте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 109-й минуте забил в ворота Франции в финале ЧМ-2022 — 3:2.

По центру аргентинцы провели атаку, Фернандес сделал передачу в штрафную, Лаутаро с острого угла мощно пробил под ближнюю штангу, Льорис отразил мяч перед собой, а набежавший Месси из вратарской с правой добил за линию ворот.

Лионель оформил дубль в этом матче.