ЧМ 2022 Аргентина — Франция: смотреть прямую трансляцию финала

Сегодня, 18 декабря, в финале чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 18.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала Аргентина победила Австралию (2:1), в 1/4 обыграла Нидерланды (2:2, 4-3 цен), а в полуфинале была сильнее Хорватии (3:0). Французы обыграли Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0).

Следить за матчем Аргентина — Франция вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке