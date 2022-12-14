Аргентина — Хорватия: видеообзор полуфинала ЧМ-2022

Сборная Аргентина выиграла у Хорватии (3:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира-2022.

На 34-й минуте встречи нападающий Лионель Мессии открыл счет, реализовав пенальти. На 39-й минуте Хулиан Альварес удвоил преимущество аргентинцев. После перерыва он оформил дубль, забив с передачи Месси.

Аргентина — Хорватия: видеообзор матча ЧМ-2022

Двухкратные чемпионы мира аргентинцы в шестой раз в истории вышли в финал мирового первенства, где 18 декабря сыграют с победителем матча между командами Франции и Марокко.