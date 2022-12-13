Аргентина разгромила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

Сборная Аргентины обыграла Хорватию в полуфинале чемпионата мира-2022. Встреча на стадионе «Лусаил» завершилась со счетом 3:0.

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног форварда Хулиана Альвареса. Для Месси этот гол стал 11-м в карьере на чемпионатах мира. Он обошел Габриэля Батистуту и установил новый рекорд национальной сборной по голам на турнире.

На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме на 69-й минуте 22-летний форвард оформил дубль, забив после передачи Месси. 35-летний аргентинец стал первым игроком, оформившим гол+пас в трех матчах на одном чемпионате мира.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет в среду, 14 декабря. Начало — в 22.00 мск.

Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Матч за третье место пройдет 17 декабря на арене «Халифа». Обе игры начнутся в 18.00 мск.