Аргентина — Хорватия: Альварес сделал счет разгромным после передачи Месси

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес на 69-й минуте забил в матче с Хорватией в 1/2 финала ЧМ-2022 — 3:0.

Голевую передачу от лицевой линии отдал Лионель Месси, а Альварес с близкой дистанции отправив мяч в ворота.

Для Альвареса это второй гол в этом матче.