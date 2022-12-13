Аргентина — Хорватия: ассистент судьи потерялся и побежал по полю

На 2-й минуте полуфинального матча чемпионата мира-2022 Аргентина — Хорватия произошел курьезный случай. Первый ассистент судьи Чиро Карбоне потерял ориентацию и выбежал на поле.

Главным арбитром встречи является итальянец Даниэле Орсато. Ему также помогает Алессандро Джаллатини.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022 Аргентина — Хорватия.