Аргентина — Хорватия: Месси открыл счет с пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на 34-й минуте открыл счет в полуфинальном матче ЧМ-2022 с Хорватией — 1:0.

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес вышел один на один с вратарем Домиником Ливаковичем и пробросил мяч мимо вратаря. После чего Ливакович сбил Альвареса с ног и судья назначил 11-метровый удар.

Месси отправил мяч в правый верхний угол ворот.