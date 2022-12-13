Аргентина — Хорватия: смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

Сегодня, 13 декабря, состоится первый полуфинальный матч чемпионата мира-2022 в Катаре, в котором сборная Аргентины сыграет против Хорватии. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

Аргентина обыграла сборную Австралии (2:1) в 1/8 финала, а в четвертьфинале в серии пенальти победила Нидерланды (2:2, 4-3пен). Хорватия оба матча стадии плей-офф выиграла в серии пенальти. Против Японии (1:1, 3-1) и Бразилии (1:1, 4-2).

Следить за матчем Аргентина — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке