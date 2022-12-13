Аргентина — Хорватия: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала ЧМ-2022

Во вторник, 13 декабря, сборная Аргентины сыграет против Хорватии в матче 1/2 финала чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Лусаил» и начнется в 22.00 по московскому времени.

На стадии 1/8 финала турнира Аргентина победила сборную Австралии (2:1), а в четвертьфинале в серии пенальти обыграла Нидерланды (2:2, 4-3пен). Сборная Хорватии оба матча стадии плей-офф выиграла в серии пенальти: против Японии (1:1, 3-1) и Бразилии (1:1, 4-2).

Следить за матчем Аргентина — Хорватия вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке