Аргентина и Мексика не открыли счет в первом тайме матча ЧМ-2022

Сборные Аргентины и Мексики не открыли счет в первом тайме матча второго тура группового турнира чемпионата мира в Катаре — 0:0.

Команды в первые 45 минут нанесли по одному удару в створ ворот.

Отметим, что сборная Аргентины рискует досрочно лишиться шансов на попадание в плей-офф чемпионата мира-2022, если проиграет Мексике.