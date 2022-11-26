Аргентина победила Мексику и избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Месси забил

26 ноября, 23:57
Аргентина победила Мексику в матче второго тура группы С чемпионата мира-2022 в Катаре. Встреча на стадионе «Лусаил» завершилась со счетом 2:0.
Первый гол в матче на 64-й минуте забил нападающий Лионель Месси. Затем на 87-й счет увеличил полузащитник Энцо Фернандес, голевая передача на счету Месси.
Отметим, что 35-летний форвард сравнялся с Диего Марадоной и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира.
Аргентина благодаря победе над Мексикой избежала досрочного вылета с ЧМ-2022. Команда поднялась на второе место в группе D (3 очка). Первое место после второго тура занимает Польша (4 очка), третья — Саудовская Аравия (3 очка), Мексика — четвертая (1 очко).
В третьем, заключительном туре, аргентинцы встретятся 30 ноября с Польшей, а мексиканцы в этот же день сыграют с Саудовской Аравией. Оба матча начнутся в 22.00 мск.
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