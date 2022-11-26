Аргентина — Мексика: Энцо Фернандес увеличил преимущество аргентинцев с передачи Месси

Полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес отличился в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира над Мексикой.

Он увеличил преимущество аргентинцев на 87-й минуте встречи.

Эрнандес получил передачу от Лионеля Месси на углу штрафной и нанес отличный обводящий удар в дальний угол.