Аргентина нанесла первый удар в створ в матче ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте

26 ноября, 22:59
Сборная Аргентины нанесла первый удар свтор в матче второго тура ЧМ-2022 с Мексикой на 40-й минуте.
Этот удар нанес форвард Лаутаро Мартинес. Как сообщает Opta, это самый поздний первый удар Аргентины на чемпионате мира.
До этого самый поздний первый удар Аргентины на ЧМ был в 1990 году в матче против Германии (0:1), тогда аргентинцы первый раз пробили на 39-й минуте.
После первого тайма матча Аргентина — Мексика счет 0:0.
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