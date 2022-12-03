Аргентина обыгрывает Австралию после первого тайма матча 1/8 финала ЧМ-2022

Аргентина обыгрывает Австралию после первого тайма матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре — 1:0.

Единственный гол на 35-й минуте забил форвард Лионель Месси. Для 35-летнего футболиста это первый гол за Аргентину в плей-офф чемпионата мира.

Также Месси обошел Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на ЧМ.