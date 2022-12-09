Аргентина обыгрывает Нидерланды после первого тайма матча 1/4 финала ЧМ-2022

Аргентина обыгрывает Нидерланды после первого тайма матча 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре — 1:0.

Счет в игре на 35-й минуте открыл защитник бразильцев Науэль Молина после передачи Лионеля Месси.

В полуфинале турнира в Катаре победитель матча сыграет с Хорватией.