Аргентина опередила Италию по числу футболистов, забивавших на чемпионате мира

Сборная Аргентины вышла на третье место по числу футболистов, забивавших за команду на чемпионатах мира.

Полузащитник Алексис Мак Аллистер стал 61-м аргентинцем, отличившимся на мировом первенстве. Аргентина обогнала по этому показателю Италию (60).

Рекорд принадлежит сборной Бразилии (83 футболиста), на втором месте — Германия (77).