22 ноября, 15:40
Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая выпустила в стартовом составе матча четверых игроков старше 34 лет.
В составе южноамериканцев с первых минут на поле появились Лионель Месси (35 лет), Николас Отаменди (34), Анхель Ди Мария (34) и Папу Гомес (34).
В первом матче на ЧМ-2022 Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии — 1:2.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования