Аргентина — первая сборная в истории ЧМ с четырьмя стартовыми игроками старше 34 лет

Сборная Аргентины стала первой командой в истории чемпионатов мира, которая выпустила в стартовом составе матча четверых игроков старше 34 лет.

В составе южноамериканцев с первых минут на поле появились Лионель Месси (35 лет), Николас Отаменди (34), Анхель Ди Мария (34) и Папу Гомес (34).

В первом матче на ЧМ-2022 Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии — 1:2.