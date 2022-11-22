Аргентина прервала 36-матчевую серию без поражений

Сборная Аргентины в первом матче на ЧМ-2022 уступила Саудовской Аравии (1:2).

Аргентина прервала свою 36-матчевую серию без поражений во всех турнирах.

Это первое поражение аргентинцев с июля 2019 года, когда они уступили Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки.

Отметим, что Аргентина во второй раз подряд проиграла на ЧМ, ведя в счете.