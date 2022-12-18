Аргентина рекордное количество раз выиграла серии послематчевых пенальти на ЧМ

Сборная Аргентины в серии пенальти обыграла команду Франции в финальном матче чемпионата мира в Катаре.

Основное время и два дополнительных тайма завершились со счетом 3:3. Серия пенальти завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Аргентины.

Аргентина выиграла шесть послематчевых серий пенальти на ЧМ — больше, чем любая другая сборная в истории.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.