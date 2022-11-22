Аргентина — Саудовская Аравия: арбитр не засчитал голы Месси и Мартинеса после офсайдов

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил второй гол в ворота Саудовской Аравии в первом матче группы C на чемпионате мира-2022.

Правда взятие ворот не засчитали из-за положения вне игры у форварда «ПСЖ».

Через две минуты ворота Саудовской Аравии поразил уже Лаутаро Мартинес. Это взятие ворот тоже не было засчитано из-за офсайда.