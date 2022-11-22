Аргентина — Саудовская Аравия: где и во сколько смотреть бесплатно прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Во вторник, 22 ноября сборная Аргентины сыграет против команды Саудовской Аравии в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча состоится на стадионе «Лусаил» в одноименном городе. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Для обеих команд это будет первый матч на ЧМ-2022. Аргентина и Саудовская Аравия выступают в группе C вместе с Польшей и Мексикой.

Следить за матчем Аргентина — Саудовская Аравия можно в онлайн-трансляции «СЭ», а также с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и канале matchtv.ru.