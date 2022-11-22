22 ноября, 12:06
Сборные Аргентины и Саудовской Аравии объявили составы на матч первого тура групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Ромеро, Отаменди, Молина, Тальяфико, де Пауль, Гомес, Паредес, Лаутаро Мартинес, Месси, Ди Мария.
Запасные: Армани, Рулли, Монтиэль, Фойт, Акунья, Песселья, Лисандро Мартинес, Родригес, Фернандес, Паласиос, Альмада, Макаллистер, Корреа, Дибала, Альварес.
Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Абдулхамид, Аль-Тамбакти, Аль-Булаихи, Аль-Шахрани, Аль-Фарадж, Канно, Аль-Мальки, Аль-Бураикан, Аль-Шехри, С. Аль-Давсари.
Запасные: Аль-Акиди, Аль Рубайе, Аль-Бреик, Аль-Обуд, Асири, Аль-Абид, Аль-Амри, Аль-Ганам, Н. Аль-Давсари, Аль-Наджи, Аль-Хассан, Бахебри, Маду, Отайф.
Матч Аргентина — Саудовская Аравия состоится сегодня, 22 ноября и начнется в 13.00 по московскому времени. Команды выступают в группе C с Мексикой и Польшей.
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