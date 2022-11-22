Аргентина — Саудовская Аравия: судья отменил 3 гола и зафиксировал 7 офсайдов

Сборная Аргентины ведет в счете после первого тайма матча групповой стадии ЧМ-2022 против Саудовской Аравии — 1:0.

Гол на 10-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Этот гол стал для аргентинца 7-м в карьере на чемпионатах мира.

Главный арбитр матча Славко Винчич не засчитал 3 гола Аргентины — во всех случаях был офсайд.

Всего в матче судьи зафиксировали 7 положений вне игры у Аргентины.