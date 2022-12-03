Аргентина сыграет с Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022

3 декабря прошли первые матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Сборная Нидерландов победила команду США со счетом 3:1, а Аргентина переиграла команду Австралии — 2:1.

Теперь Нидерланды и Аргентина встретятся на стадии 1/4 финала. Этот матч пройдет 9 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).