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20 декабря, 23:55

Аргентинская полиция начала разгонять фанатов с улиц Буэнос-Айреса

Иван Шитик
Корреспондент
Аргентинские фанаты.
Фото Reuters
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Аргентинская полиция начала разгонять фанатов с улиц Буэнос-Айреса после того, как досрочно был закончен чемпионский парад сборной Аргентины в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Clarin.

На улицах столицы Аргентины собралось до 4 миллионов человек, в результате чего движение было парализовано.

Футболисты проехали на автобусе только часть чемпионского парада, после чего было принято прекратить торжества. Игроков сборной эвакуировали на вертолетах.

Задача правоохранительных органов — очистить шоссе от людей. Фанатов, которые празднуют победу команды на центральной площади, не трогают, они остаются на местах.

Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
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