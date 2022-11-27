Аргентинские футболисты празднуют победу над Мексикой на ЧМ-2022: поют песни и танцуют в раздевалке

Появилось видео того, как игроки сборной Аргентины в раздевалке празднуют победу над командой Мексики (2:0) во втором туре группового этапа ЧМ-2022.

В составе победителей отметились Лионель Месси и Энцо Фернандес.

Футболисты в раздевалке прыгали на скамейках, пели песню, танцевали и обнимались.

После двух туров группу возглавляют поляки, в активе которых 4 очка. Аргентинцы (3 очка) располагаются на втором месте. Следом идут сборные Саудовской Аравии (3) и Мексики (1).

В заключительном туре аргентинцы встретятся с полякам, а сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Обе игры пройдет 30 ноября.