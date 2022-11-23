Ари верит, что сборная Бразилии обыграет Сербию в первом матче на ЧМ-2022

23 ноября, 15:41
Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари поделился ожиданиями от матча сборной Бразилии против Сербии в первом туре групповой стадии ЧМ-2022.
«Это будет очень сложная игра, но я верю, что Бразилия победит! Сейчас в сборной много молодых и быстрых игроков с прекрасным индивидуальный мастерством, которое будет иметь большое значение.
Да, Бразилия является фаворитом группы, но на практике мы знаем, что на чемпионате мира все может случиться. Сборная Аргентины тоже фаворит, но посмотрите, что произошло с ней в матче против Саудовской Аравии! Сербия — очень компактная команда и захочет пойти в контратаку, это может удивить Бразилию», — приводит Metaratings слова Ари.
Матч Бразилия — Сербия состоится в четверг, 24 ноября, и начнется в 22.00 по московскому времени.
36-летний Ари — бразилец, в июле 2018 года он получил российский паспорт. Футболист провел 2 матча за сборную России и не отличился результативными действиями. Сейчас он выступает за бразильский клуб «Атлетику Сеаренсе».
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