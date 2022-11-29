Ари заявил, что сборная Бразилии обыграла Швейцарию за счет молодых игроков

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Ари прокомментировал победу сборной Бразилии над Швейцарией (1:0) во втором матче группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Команде не хватает Неймара. Швейцария играла на ничью, очень оборонительно. Нам немного мешала усталость и короткое время на восстановление. Но у Бразилии молодая команда, и игроки, которые вышли на второй тайм, сделали разницу», — приводит слова Ари Metaratings.ru.

Сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу группы G, набрав 6 очков. Бразильцы стали вторым участником плей-офф, ранее групповую стадию нынешнего турнира преодолели французы.