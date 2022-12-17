Венгер оценил игру вратаря Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал успехи вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022. 30-летний голкипер выступал за лондонский клуб с 2012 по 2020 год, за это время он шесть раз уходил в аренду.

«Я очень рад за Эмилиано Мартинеса. Иногда он уходил в аренду, но даже не играл в новом клубе. Как мы видим, это не остановило его веру и мотивацию. Когда я наблюдаю за его игрой сейчас, на ЧМ-2022, учитывая все, через что он прошел, я еще больше восхищаюсь достижениями Мартинеса. Молодец, Эмилиано, мы гордимся тобой», — приводит слова специалиста Afcstuff.

Вратарь принял участие в шести матчах на ЧМ-2022 и три раза играл на ноль. В четвертьфинале турнира против Нидерландов (2:2, 4:3-по пен) голкипер отбил два удара в серии послематчевых пенальти.

Мартинес вместе с сборной Аргентины сыграет в финале ЧМ-2022 против Франции завтра, 18 декабря, начало — 18.00 мск.