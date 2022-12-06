Аршавин — о Жиру в «Арсенале»: «Всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, каким в «Арсенале» был форвард национальной команды Франции Оливье Жиру.

«Помню, что Жиру был веселым. Парень, который всегда любил красоваться перед зеркалом и кайфовал от себя. Жиру был открытым человеком, и я вспоминаю его с теплыми чувствами», — приводит Sport24 слова Аршавина.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 год, Жиру — с 2012 по 2018-й.

На чемпионате мира-2022 в Катаре француз принял участие в четырех матчах и отличился тремя забитыми голами.

В 1/4 финала турнира сборная Франции сыграет с Англией. Матч пройдет 10 декабря.