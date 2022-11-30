Австралия — Дания: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Австралии со счетом 1:0 обыграла команду Дании в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022.

Единственный мяч на 60-й минуте забил нападающий Мэттью Леки.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Австралия — Дания

Австралийцы набрали 6 очков и вышли в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе.

Сборная Австралии 3 декабря сыграет с победителем группы C.