Австралия — Дания: нападающий Леки вывел австралийцев вперед

Нападающий сборной Австралии Мэтью Леки отличился в матче группового этапа ЧМ-2022 против Дании.

Он открыл счет на 61-й минуте встречи — 1:0.

При таком исходе матча именно сборная Австралии выйдет в плей-офф ЧМ-2022.