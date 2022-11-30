Австралия — Дания: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, сборная Австралии сыграет против Дании в заключительном матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 18.00 по московскому времени.

В последний раз команды встречались во время чемпионата мира-2018 в России, матч завершился вничью 1:1. Всего команды играли друг с другом четыре раза.

Турнирное положение в группе D:

1 Франция — 6 очков, Австралия — 3, Дания — 1, Тунис — 1.

Следить за матчем Австралия — Дания вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке