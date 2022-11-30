Австралия и Дания не забили голов в первом тайме матч ЧМ-2022

Сборные Австралии и Дании играют в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

Команды не смогли открыть счет в первом тайме — 0:0.

При таком раскладе сборная Австралии остается фаворитом в борьбе за второе место в группе D, которое дает право попасть в 1/8 финала.

В параллельном матче сборная Франции играет с Тунисом.