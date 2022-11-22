Австралия открыла счет в матче с Францией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин на 9-й минуте открыл счет в матче с Францией на чемпионате мира в Катаре — 1:0.

Мэттью Леки обработал мяч после диагональной передачи, отдал Гудвину пас, после чего тот нанес голевой удар под перекладину.