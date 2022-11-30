Австралия впервые в своей истории выиграла два матча подряд на чемпионате мира

Сборная Австралии со счетом 1:0 обыграла команду Дании в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022. Австралия впервые в своей истории выиграла два матча подряд на чемпионате мира. Команда во второй раз вышла в плей-офф ЧМ (также ЧМ-2006). Сборная Австралии 3 декабря сыграет в 1/8 финала с победителем группы C. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре