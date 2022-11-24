Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»

Капитан сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы можем играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч. Будем прогрессировать вместе. У канадцев хорошие игроки, мы это знали, смотрели их игры. В частности, у нас был не очень хороший первый тайм, мы не участвовали в борьбе. Второй тайм был лучше, но мы все равно можем играть лучше. Лично я знал, что не буду играть весь матч. Я бы остался еще немного, но отдал все силы», — цитирует L'Equipe Азара.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.