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24 ноября, 01:22

Азар: «Сборная Бельгии может играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Бельгии Эден Азар прокомментировал победу над Канадой (1:0) в матче чемпионата мира-2022.

«Мы можем играть лучше, но всегда приятно выиграть первый матч. Будем прогрессировать вместе. У канадцев хорошие игроки, мы это знали, смотрели их игры. В частности, у нас был не очень хороший первый тайм, мы не участвовали в борьбе. Второй тайм был лучше, но мы все равно можем играть лучше. Лично я знал, что не буду играть весь матч. Я бы остался еще немного, но отдал все силы», — цитирует L'Equipe Азара.

Бельгия набрала 3 очка и вышла в лидеры группы F. Канада находится на последнем месте, уступая командам Марокко и Хорватии, которые набрали по 1 очку.

В следующем туре Бельгия сыграет с Марокко, а Хорватия — с Канадой. Оба матча пройдут 27 ноября.

23&nbsp;ноября. Бельгия&nbsp;&mdash; Канада&nbsp;&mdash; 1:0. Бельгия с минимальным счетом победила Канаду, Куртуа отразил пенальти
Эден Азар
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
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