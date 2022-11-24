Азар — о жесте немцев перед матчем с Японией: «А потом они проиграли. Лучше бы не делали этого»

Бельгийский полузащитник Эден Азар высказался о жесте игроков сборной Германии перед матчем группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре против Японии (1:2).

«Жест Германии? Ага, а потом они проиграли. Лучше бы не делали это и победили. Мы здесь для того, чтобы играть в футбол. Я не собираюсь участвовать в политических акциях, этим должны заниматься другие люди. Мы хотим концентрироваться на футболе», — заявил хавбек в послематчевом интервью.

Немецкие игроки закрыли рты на командном фото перед началом игры в знак протеста на использование капитанских повязок OneLove, которые направлены на поддержку ЛГБТ.

В Международной федерации футбола заявили, что если кто-то из игроков наденет повязку OneLove радужного цвета, то судья будет вправе показать такому футболисту желтую карточку.

Чемпионат мира-2022 в Катаре завершится 18 декабря. Сборная Германии играет в группе Е и уступила в стартовом матче на ЧМ-2022 японцам (2:1). Немцам предстоит сыграть со сборными Испании и Коста-Рики. Ближайший матч — против испанцев пройдет 27 ноября (22.00 мск).