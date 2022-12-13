Балотелли заявил, что Роналду заслуживает большего уважения

Нападающий «Сьона» Марио Балотелли высказался о критике в адрес португальского нападающего Криштиану Роналду после вылета сборной Португалии с чемпионата мира в Катаре.

«Я не его фанат, это известно. Но за то, что он сделал для футбола, этот парень заслуживает большего уважения», — написал Балотелли в соцсетях.

37-летний португалец после поражения сборной в матче 1/4 финала с Марокко (0:1) покидал поле в слезах.

14 декабря сборная Марокко встретится с Францией в полуфинале чемпионата мира в Катаре. Начало — в 22:00 (мск).