Барбоза: «Если случится финал между Месси и Роналду — не думаю, что Криштиану выйдет в старте»

Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» высказался о возможной встрече сборной Португалии в финале чемпионата мира-2022 в Катаре с национальной командой Аргентины.

«Финал Роналду против Месси? Чисто теоретически это возможно. Но есть и более сильные команды. Например, Бразилия — очень сильная. Франция — на уровне. Думаю, интрига будет сохраняться до конца. И даже если такой финал между Месси и Роналду случится, то не думаю, что Криштиану начнет в страте. Понимаю, что это не очень корректно говорить. Но матч со Швейцарией доказал, что он не в форме», — сказал Барбоза «СЭ».

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира впервые с 2006 года, на том турнире команда заняла четвертое место. В четвертьфинале мирового первенства в Катаре португальцы встретятся с командой Марокко.

Матч между сборными Нидерландов и Аргентины в рамках 1/4 финала мирового первенства пройдет в пятницу, 9 декабря.