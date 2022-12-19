Барбоза назвал сборные, за игроками которых следят топ-клубы после завершения ЧМ-2022

Известный агент Паулу Барбоза в комментарии для «СЭ» предположил, за какими игроками будут следить топ-клубы после завершения чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Топ-клубы сейчас смотрят за игроками Аргентины и Франции. Они на виду. Также следят за сборной Марокко и Хорватией. Конечно, есть игроки, например, из Нидерландов и Испании. За этими командами пристальное внимание. Посмотрим, как будет на рынке», — сказал Барбоза «СЭ».

Аргентинцы стали чемпионами мира в третий раз в истории. До этого команда выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.