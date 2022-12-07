Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Португалии в 1/8 финала ЧМ-2022 над Швейцарией (6:1).

«Думаю, что главный тренер не мог оставить Роналду в составе после того, как он повел себя в прошедшем матче. Португалия лучше играет без Криштиану на поле! Он имеет большой вес, команда играет на него. А сегодня получилось обратное. Если были сомнения, этот матч все показал. Мы лучше играли не потому, что забили шесть, а потому что были коллективные действия. Рамуш не должен был играть, потому что на его позиции есть Роналду. У Португалии есть талантливые игроки, которые могут показывать результат. Ничего удивительного. Думаю, что в матче с Марокко с первых минут Роналду не выйдет. Сегодня было явно видно, что Португалия играла на другом уровне. Тот же Феликс, Фернандеш. Матч с Швейцарией доказал это», — сказал Барбоза «СЭ».

Хет-трик в этой встрече оформил 21-летний нападающий Гонсалу Рамуш, который попал в стартовый состав, заменив в основе форварда Криштиану Роналду. В составе швейцарцев единственный гол забил защитник Мануэль Аканджи.

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря сыграет против команды Марокко.