Барбоза считает Роналду самым слабым игроком атаки сборной Португалии в матче против Ганы

Футбольный агент Паулу Барбоза в интервью «СЭ» прокомментировал игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в матче против команды Ганы на групповом этапе чемпионата мира в Катаре-2022 (3:2).

«Для Роналду важно хорошо играть и забивать. От того, как он будет играть на чемпионате мира, зависит его будущее. Думаю, сегодня для него была не совсем удачная игра, хоть и забил пенальти. Надеюсь, он может показать большее. Смотрите, впереди Бруну Фернандеш намного лучше играл, Рафаэл Леау хорошо вышел, Феликс тоже интересно играл. Из тех, кто играл в атаке, Роналду — самый слабенький. Вот Леау как раз показал, что на него можно рассчитывать. Будем надеяться, что такая игра Криштиану будет только в этом матче. С другой стороны, надо быть объективным, у него отсутствует предсезонная подготовка, плюс в «МЮ» он много пропустил. Большая загадка. Посмотрим, как будет дальше», — сказал Барбоза «СЭ».

37-летний португалец первым в истории забил на пяти чемпионатах мира. Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.

Криштиану Роналду участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.